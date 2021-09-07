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  2. Лукашенко направил приветствие участникам Международного турнира по самбо на призы Президента

Лукашенко направил приветствие участникам Международного турнира по самбо на призы Президента

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям юбилейного XXV Международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"В нашей стране этот вид единоборств – один из самых успешных и любимых, а белорусские атлеты – истинные фавориты всех престижных соревнований, – говорится в приветствии. – В этом году самбо получило олимпийское признание, а значит, наш турнир станет еще более популярным".

Александр Лукашенко пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, ярких и зрелищных поединков, незабываемых впечатлений от турнира и белорусской столицы.

Фото: БЕЛТА
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