Лукашенко направил приветствие участникам Международного турнира по самбо на призы Президента

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям юбилейного XXV Международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В нашей стране этот вид единоборств – один из самых успешных и любимых, а белорусские атлеты – истинные фавориты всех престижных соревнований, – говорится в приветствии. – В этом году самбо получило олимпийское признание, а значит, наш турнир станет еще более популярным".
Александр Лукашенко пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, ярких и зрелищных поединков, незабываемых впечатлений от турнира и белорусской столицы.
Фото: БЕЛТА