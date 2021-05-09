Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы

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Александр Лукашенко направил поздравительные послания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Армену Саркисяну, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, Президенту Молдовы Майе Санду, Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.В поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину Глава государства отметил, что дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян., – говорится в поздравлении. –В поздравлении народу Украины с 76-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне Глава белорусского государства отметил, что потери, которые понесли обе страны, были, наверное, тяжелейшими за всю их историю., – подчеркнул белорусский лидер. –Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с 76-летием Победы Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Поздравительные послания с Днем Победы направлены Председателю Исполнительного комитета – исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу, Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Станиславу Засю.В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных деятелей разных сфер.