Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы

Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с праздником – Днем Победы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко направил поздравительные послания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Армену Саркисяну, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, Президенту Молдовы Майе Санду, Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.

В поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину Глава государства отметил, что дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян.

– В годину тяжелых испытаний наши прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили. Отстояли свою свободу и независимость. Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла  – общее достояние и наследие. И долг потомков  – сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран, – говорится в поздравлении. – События последних лет доказывают, что это единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и сегодня позволяет нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам, является надежной основой успешного развития Союзного государства Беларуси и России.

В поздравлении народу Украины с 76-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне Глава белорусского государства отметил, что потери, которые понесли обе страны, были, наверное, тяжелейшими за всю их историю.

– За право жить и развиваться наши государства заплатили жуткую цену  – миллионы погибших, множество сожженных городов и деревень, тотальное разрушение экономики, – подчеркнул белорусский лидер. – Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, господствуют враждебность и национальный эгоизм, пускай память про общий подвиг, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с 76-летием Победы Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравительные послания с Днем Победы направлены Председателю Исполнительного комитета – исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу, Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Станиславу Засю.

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных деятелей разных сфер.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
С 9 Мая в музее истории Могилева поздравили ветерана Михаила Титова и Федора Кривоногова
Фоторепортаж. Брест готовится к празднованию Дня Победы
Гомель празднует 9 Мая шествием и реконструкцией боя под Берлином
Могилев начинает праздновать День Победы
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
В Витебской области в честь 76-летия Великой Победы пройдут десятки различных мероприятий
Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы
В Бресте чествовали ветеранов
Лукашенко поздравил соотечественников с 76‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Беларусь празднует День Победы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ради красного словца…
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
В торговом центре во Флориде произошла стрельба
«МС» уступил «Челси» в матче чемпионата Англии и упустил шанс оформить чемпионство
Число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 55
«Барселона» и «Атлетико» поделили очки в поединке Примеры
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая
Белорусские борцы греко-римского стиля не смогли завоевать олимпийские лицензии на турнире в Софии
Теннис. Герасимов потерпел поражение от Чеккинато на старте квалификации турнира в Риме
В Минске на улице Рафиева троллейбус совершил наезд на пешехода
Волейболисты сборной Беларуси обыграли Венгрию в отборочном матче ЧЕ-2021
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Эверест. Дань Победе
«Славия» и брестское «Динамо» не выявили победителя в игре ЧБ по футболу
В мире за сутки выявили более 817 тыс. заразившихся коронавирусом
Гороскоп на 10 мая
За сутки в Великобритании зафиксировали 2047 случаев коронавируса
Врач перечислил обследования, которые нужно пройти переболевшим коронавирусом
«Минск» и «Витебск» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата страны, команды забили шесть мячей
Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Мадриде
Соболенко выиграла представительный турнир в Мадриде
В Турции за сутки впервые с марта зафиксировали менее 20 тыс. случаев COVID-19
В руинах Белого дворца Брестской крепости открылась фотовыставка
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Есть с кого брать пример
Белорусские боксеры завоевали девять золотых медалей на международном турнире в Гомеле
Три взрыва произошли в Кабуле. Есть жертвы
В Быхове открыли памятный камень «Защитникам Быховщины от благодарных потомков»
Хоккеисты сборной Беларуси уступили команде Германии в товарищеской встрече
На востоке Франции семь человек погибли при сходе лавин
Более 170 участников, техника и красочные поединки. Репортаж с международного турнира по шинкиокушин карате Belarus Open Cup
В столичном парке Победы определились победители и призеры "Забега отважных"
Не менее 27 человек погибли при взрывах у школы в Кабуле
Узнай актера по фронтовому фото. Душевный тест ко Дню Победы
Оркестр минской милиции поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы
мнение
Виктория КОХНО
Пусть цветет жизнь...
Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Уфой" в чемпионате России
Побывать в партизанской землянке предлагает гомельчанам областной музей военной славы
Во Франции при сходе лавины погибли четыре человека
Авторы
СКАНИРУЙТЕ