Обращаясь во время Республиканского бала выпускников с приветственной речью к присутствующим, Глава государства напомнил молодежи о том, что они являются наследниками героев, которые в страшной войне вместе с братскими народами защитили родную землю и спасли Европу от фашизма, а кроме того вновь дал понять, насколько важно помнить о Великой Победе:
- Знаете, многие часто говорят: вот, богатая страна, у нее есть недра, а в недрах много чего - и газ, и нефть, и золото, и прочие металлы и неметаллы. Богатая нация! Нет ничего дороже, чем тот подвиг, который совершили наши люди. Она обошлась нам неимоверной ценой. Каждого третьего человека в середине прошлого века мы потеряли. Дорогая штука! И ее надо беречь и гордиться. Гордиться тем, что это была наша победа. Наших дедов, прадедов. Наших родителей. И все должны преклоняться перед тем народом, то бишь сегодня перед нами, за эту Победу, которую тогда одержали наши старики.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко напомнил выпускникам о значении Великой Победы
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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