Лукашенко напомнил, почему не состоялся союзный референдум

Основа любого союза –это равноправие. Однако целый ряд противоречий в белорусско-российских отношениях не позволяют говорить о полноценной интеграции. Об этом заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом».
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Отвечая на вопрос российского журналиста, Глава государства напомнил:
– В Договоре о создании Союзного государства – это моя формулировка была! – была поставлена четкая цель. И одна из статей этого договора – референдум, проведя который в Беларуси и России мы должны были принять Конституцию этого Союзного государства – чтобы построить его! Почему этот референдум не состоялся?
Президент напомнил целый ряд причин:
– Начиная от того, что Лукашенко «прибежит» в Кремль и шапку Мономаха схватит. В лучшем случае, в Минск увезет, в худшем – прямо там наденет. Вы помните разные фильмы по НТВ –надо было интеграционную лихорадку в России остудить. Получилось это или нет – не знаю…
Александр Лукашенко уточнил:
– Мы никогда не были против теснейшего союза. Но нас всегда держали на расстоянии – и сейчас вы нас держите на расстоянии. Но уже во внешнеполитическом отношении мир изменился. Беларусь и Россия – больше никого нет из союзников у вас. Но вы нас держите на расстоянии – и говорите об интеграции.