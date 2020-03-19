Совещание об эпидемиологической ситуации в стране Президент начал с анекдота о Владимире Жириновском, решив тем самым несколько разрядить обстановку, связанную с распространением коронавируса. Александр Лукашенко напомнил, что недавно он обмолвился о том, что бороться с разными вирусами можно, в том числе и народными методами. Например, чаще ходить в парилку, сухую сауну, поскольку тот же СОVID-19 не любит высоких температур. А если не хватает дезинфицирующих средств, то можно воспользоваться и водкой.
—То есть если из сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь сто граммов, то я (как человек непьющий не пропагандирую это) нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы, — с юмором заметил Глава государства.
Продолжая эту тему, Александр Лукашенко рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском, который недавно раскритиковал белорусского Президента за подобные рекомендации.
— Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль, —пояснил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко напомнил о народных методах лечения вирусов и рассказал анекдот о Жириновском
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