Диалоговые площадки показали, что интерес общества к развитию политической системы страны и Конституционной реформе как никогда высок. Это подчеркнул Президент сегодня в своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании:
– Однако прежде чем собрание приступит к выработке судьбоносных предложений, необходимо спокойно разобраться, что происходит с нами сейчас, какие глубинные процессы идут в обществе, как мы на них будем реагировать.
Сообщил, что белорусы предостерегают и пишут Главе государства напрямую: «не сломайте страну». Между тем, тема новой Конституции не нова:
– И то, что меня упрекают, что вот Лукашенко говорит, он обманывает, он не хочет никаких изменений в Конституцию. Да господь с вами. Два с лишним года тому назад я поручил готовить новые проекты Конституции. В Послании Президента народу и Парламенту заявил о том, что у меня на столе было два проекта Конституции. Но помните, я говорил, что я требовал от разработчиков личной подписи под каждым проектом, чтобы отвечали за это?
Александру Лукашенко понравилось предложение одного из политологов называть законы по имени разработчиков:
– А так многие хотят перераспределить полномочия, а за все чтобы отвечал, как и раньше, Глава государства, Президент. Ну, сегодня я, завтра кто-то другой. Нет, дорогие мои: давайте перераспределять полномочия.
Он обратил внимание, что эта работа уже начата. После собрания она будет продолжена более интенсивно. Александр Лукашенко попросил делегатов и население понимать, что облеченные полномочиями будут за них отвечать.
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Лукашенко напомнил, что полномочий не может быть без ответственности
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Фото: Александр КУШНЕР