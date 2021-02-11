Лукашенко напомнил, что полномочий не может быть без ответственности

Сообщил, что белорусы предостерегают и пишут Главе государства напрямую: «не сломайте страну». Между тем, тема новой Конституции не нова:Александру Лукашенко понравилось предложение одного из политологов называть законы по имени разработчиков:Он обратил внимание, что эта работа уже начата. После собрания она будет продолжена более интенсивно. Александр Лукашенко попросил делегатов и население понимать, что облеченные полномочиями будут за них отвечать.