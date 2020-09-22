Об этом Президент сказал сегодня во время встречи с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.
Александр Лукашенко отметил, что дальневосточный регион богат природными ресурсами.
– В России, конечно, достаточно всякой всячины, и техники и так далее. Но она есть и в Беларуси. И вы знаете, что если нужно будет при всех равных условиях, мы будем иметь в виду, что там работает очень близкий нам человек, которого мы всегда поддерживали, и очень-очень сильные люди, – обратился к губернатору Александр Лукашенко.
Глава государства признался, что со студенческих лет сохранил доброе, теплое отношение к Приморскому краю.
– Не всегда в свое время уделяли внимание Приморскому краю, как должно быть. Но в последнее время (вот с Владимиром Владимировичем мы встречались) он с такой теплотой говорит… Он больше уже о Приморском крае говорит, чем о Питере. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время.
По словам Президента, такой визит может состояться в следующем году:
– Начиная от озера Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин, естественно. И Камчатка. Все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко намерен посетить Дальний Восток
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