Лукашенко: нам важно оставаться надежным, последовательным и предсказуемым субъектом международных отношений

В условиях непрекращающегося внешнеполитического давления нам важно оставаться надежным, последовательным и предсказуемым субъектом международных отношений, неукоснительно соблюдать договоренности с дружественными странами. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.



Напомнив, что попытки дискредитации Беларуси на международной арене не прекращаются с августа прошлого года, Александр Лукашенко отметил:



– Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ. Апогей абсурда – закрытие воздушного пространства после нашего реагирования на террористическую угрозу в небе. Я от них требую: положите на стол доказательства того, что это наши спецслужбы провели эту операцию. Но этих фактов нет! Мы открыты для расследования, приезжайте. Почему не едут?



Президент подчеркнул:



– Кому они сделали хуже? Только себе! Политическая поддержка «беглых», как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе «Байден нам поможет». Говорят, печенюшками угостил?.. Очевидно, что следующим шагом станет прямое либо косвенное давление на наших восточных союзников и партнеров, представителей мирового сообщества и бизнеса.



Александр Лукашенко убежден:



– В этих условиях нам важно оставаться надежным, последовательным и предсказуемым субъектом международных отношений, неукоснительно соблюдать договоренности с дружественными странами.