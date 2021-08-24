Лукашенко: нам предстоит перезагрузить систему образования, это вопрос государственной важности

Александр Лукашенко напомнил о событиях прошлого года:
– Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности.
Глава государства привел в пример давнюю мудрость: после хлеба самое важное для народа – это школа.
– Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации, – отметил Президент. – Наука это называет национальной идентичностью. По-простому – патриотизм. В этом понятии много смыслов: любовь к Родине, уважение к достижениям прошлого, приверженность традициям, почитание старших поколений, гордость за успехи современников, стремление внести свой вклад в историю страны.
Лукашенко принимает участие в Республиканском педагогическом совете
Лукашенко: у нас с вами глобальная задача – найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе
Лукашенко: образование – это не сфера услуг, а оплот нашей государственности и социально значимая отрасль экономики
Лукашенко: в школе политика должна быть только одна – государственная
Лукашенко: настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей
Лукашенко рассказал, каким он видит новый учебник истории
Лукашенко – учителям: наведите порядок в школе
Лукашенко поручил выработать исчерпывающий образовательный стандарт
Лукашенко требует прекратить эксперименты со школьными учебниками
Лукашенко – учителям: отнеситесь серьезнее к шестому школьному дню
Лукашенко высказался о поддержке специалистов системы образования
Лукашенко: жесткой конкуренции среди учреждений образования не избежать
Лукашенко об оголтелой гонке за дипломами вузов: родители и дети недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов
Лукашенко считает бюрократизм и формализм страшной бедой
Президент ознакомился с работой единого информационно-образовательного ресурса: дело хорошее
Лукашенко – учителям: не позволяйте людям с бчбшными раскрасками собою понукать!
Лукашенко рассказал, поддерживает ли он закрытие школ в неперспективных деревнях, и предложил альтернативу
Лукашенко: тот, кто хочет заниматься музыкой – обязательно получит такую возможность
Президент поддержал: для целевого набора в учебные заведения будет разработан типовой договор
Лукашенко прокомментировал предложение о включении в образовательный процесс экскурсий по Беларуси
Лукашенко – учителям: все, что зависит от меня и от власти, мы сделаем для вас по максимуму
Фото: БЕЛТА