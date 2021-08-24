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  2. Лукашенко: нам предстоит перезагрузить систему образования, это вопрос государственной важности

Лукашенко: нам предстоит перезагрузить систему образования, это вопрос государственной важности

Об этом Президент Беларуси заявил во время Республиканского педагогического совета. 


Александр Лукашенко напомнил о событиях прошлого года:


– Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности.

Глава государства привел в пример давнюю мудрость: после хлеба самое важное для народа – это школа.


– Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации, – отметил Президент. – Наука это называет национальной идентичностью. По-простому – патриотизм. В этом понятии много смыслов: любовь к Родине, уважение к достижениям прошлого, приверженность традициям, почитание старших поколений, гордость за успехи современников, стремление внести свой вклад в историю страны.
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Фото: БЕЛТА
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