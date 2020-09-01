Об этом Президент заявил в ходе общения с местными жителями в Барановичах:
– Конечно, надо жить лучше. Живем, насколько можем, но нет того воровства, беспредела, который где-то есть. Это надо ценить. Нам никто больше не даст, чем мы заработаем. Если мы начнем друг друга ломать через колено, из этого, знаете, что получится? Это будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет.
Президент также поблагодарил представителей старшего поколения:
– Если бы не было вас, опытных людей, не было бы нашей страны. Это вы держите эту страну. Это вы говорите тем, кто сегодня бегает по улицам, напоминаете, что было и что есть. Это благодаря вам сегодня этот мир. Мы должны сделать все, чтобы было хорошо нашим детям. А без мира ничего не будет.
Александр Лукашенко попросил местных жителей беречь Барановичи и добавил, что уже есть большая программа по развитию города:
– Я уверен, что за пятилетку вы не узнаете Барановичи.
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Лукашенко: нам никто больше не даст, чем мы заработаем
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