Лукашенко: нам никто больше не даст, чем мы заработаем

Об этом Президент​ заявил в ходе общения с местными жителями в Барановичах:​



– Конечно, надо жить лучше. Живем, насколько можем, но нет того воровства, беспредела, который где-то есть. Это надо ценить. Нам ​ никто больше не даст, чем мы заработаем.​ Если мы начнем друг друга ломать через колено, из этого,​ знаете, что получится? Это будет минимум гражданская война.​ Но не переживайте, этого не будет.​



Президент также поблагодарил представителей старшего​ поколения:​



– Если бы не было вас, опытных людей, не было бы нашей страны. Это вы держите эту страну. Это вы говорите тем, кто сегодня бегает по улицам, напоминаете, что было и что есть. Это благодаря вам сегодня этот мир. Мы должны сделать все, чтобы было хорошо нашим детям. А без мира ничего не будет.​



Александр Лукашенко попросил местных жителей беречь Барановичи и добавил, что уже есть большая программа по развитию города:



– Я уверен, что за пятилетку вы не узнаете Барановичи.​