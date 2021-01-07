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Лукашенко: нам не нужны ни войны, ни столкновения

Беларуси и ее народу не нужны ни войны, ни столкновения. На этом глава государства Александр Лукашенко акцентировал внимание сегодня, посещая в праздник Рождества Крестовоздвиженский храм в Минске, передает БЕЛТА.


"Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении. Это не я придумал. Это аксиома", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что кругом идут информационные войны и развернулась страшная драка за умы людей.

"Используют любой случай, даже вот эту пандемию. Но я вас предупреждал еще в начале прошлого года: пройдет эта пандемия, но где будем мы в результате? Я вас предупреждал, что этим моментом сильные мира сего постараются воспользоваться. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое - то, что принадлежит нам", - заявил белорусский лидер.


Александр Лукашенко упомянул и о событиях, произошедших накануне в США: "Кто бы мог, владыка (митрополит Минский и Заславский Вениамин. - прим. ред.), подумать, что сегодня в ночь (по нашему) будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди".

"Поэтому нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить, - заявил белорусский лидер. - Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель (речь о Беларуси, спокойной и мирной жизни ее граждан. - Прим. БЕЛТА)".

"Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это - главное. И я вас прошу об одном: чтобы с вашей стороны было понимание", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что в Беларуси сохранен межрелигиозный и межэтнический мир. "Всем хватает места. Так и должно быть. Нам надо этот мир сохранить. Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси. Нет этой межнациональной и межрелигиозной драки. Это надо сохранить", - резюмировал Глава государства.

Фото: БЕЛТА
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