Лукашенко: нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну и жить своим умом

Об этом Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, которое проходит во Дворце Республики. Касаясь задач на ближайшую пятилетку, Президент рассказал об основных направлениях работы:
– Повысить эффективность государственного управления, обеспечить новый уровень коммуникаций власти и общества, создать условия для раскрытия потенциала человека, реализации его возможностей. Следующее – обеспечить качественный рост экономики на основе инициативы, инноваций, корпоративного управления.
Кроме того, предстоит определить текущие и долгосрочные приоритеты государства на внешнем контуре. По словам Главы государства, необходимо понимать: на смену глобализации приходит региональный эгоизм с элементами протекционизма. Важно понимать, как эти процессы влияют на нашу жизнь и какое место должна занять Беларусь в новом переформатированном мире.
Александр Лукашенко напомнил, о чем говорил накануне выборов:
– Пандемия уйдет – где будем мы после этого? Сегодня мы подтверждаем этот тезис.
Он прокомментировал события в мировой политике в целом:
– Акценты в мировой политики смещаются в плоскость все более жесткой конкуренции: ее ярким отражением выступают разногласия между США и Китаем, Европейским союзом и Россией, Россией и другими государствам.
По словам Александра Лукашенко, стратегическое соперничество сильных мира сего имеет все шансы перейти в более острую фазу, при этом остальные государства пытаются балансировать либо стремятся примкнуть к определенному лагерю:
– Межгосударственный диалог сменился банальным продавливанием собственных интересов. Международное право не справляется с регулированием споров и конфликтов, политики перестали слышать и слушать друг друга.
Пандемия при этом выступила катализатором многих процессов и изменений, подчеркнул Президент. Он призвал посмотреть на события за рубежом:
– Локдауны, беспорядки, битвы вакцин, протесты в их самых радикальных проявлениях, которыми охвачены и так называемые развитые демократии – США, страны Западной Европы (Польша, Франция, Германия)… Мир пылает.
В качестве примера Александр Лукашенко привел Польшу, где запрет абортов стал спусковым крючком для беспорядков. При этом проблема не в абортах:
– Польский народ выступил против той политики, которая проводится в Польше. Или посмотрите на Литву…. Осталось меньше двух миллионов человек. И наши рвутся в этот «рай» – там освободились места.
Глава государства добавил:
– Мы белорусы, святой народ, мы готовы помочь каждому, но мы никогда не позволим кому-то помыкать нами. Хватит! 20 веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну и будем жить своим умом.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну и жить своим умом
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