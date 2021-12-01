Лукашенко: находящимся в Беларуси беженцам направлялось из Украины контрабандное оружие

По словам Президента, оружие хотели использовать непосредственно против него, российской военной базы и журналистов, включая корреспондента Russia Today Константина Придыбайло.По словам Главы государства, контрабандное оружие из Украины перебрасывали в Беларусь еще и раньше, после президентских выборов. Тогда его хотели использовать непосредственно для устранения Президента, террористических актов (например, была пресечена атака на российский военный узел связи в Вилейке) и нападения на журналистов.Сейчас же, заявил Александр Лукашенко, расчет был на то, что беженцы используют оружие в ответ на действия польских силовиков и это положит начало конфликту на границе.– рассказал Глава государства.