Об этом Глава государства заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании:
Фото: БЕЛТА
– Почему они (оппоненты. – Прим. ред.) так озаботились Всебелорусским народным собранием? Если оно никакое для них, чего вы так переживаете? Они его так раскрутили – больше, чем мы в средствах массовой информации. Спасибо им тоже за это. Потому что там понимают: даже пусть Лукашенко своих там собрал, но эти же свои влияют на общество. И что может случиться так, что им место не будет в этом обществе. В этом важность и роль Всебелорусского народного собрания, его ценность. А главное – мы получаем определенный опыт.
Отдельно Александр Лукашенко высказался о белорусской культуре. Эту тему Президент поднял в контексте вчерашнего концерта для делегатов ВНС, который состоялся во Дворце спорта:
– Многие такого целостного концерта давно не видели. Где регионы участвовали, где люди танцевали, пели современные песни. Я видел реакцию многих, особенно женщин. Думал о том: вот здорово, что люди приехали и увидели. Оказывается, никто не загубил белорусскую культуру. Те, кто сегодня «переобулись» и ушли, – на их место пришли молодые, новые. Наступило обновление. Пусть тяжелое обновление, но наступило. Мы показали, что имеем и культуру. Я уже не говорю о средствах массовой информации. Они себя очень хорошо показали. И в плюс, и в минус в последнее время. Поэтому надо встречаться, надо общаться.
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Лукашенко: надо встречаться и надо общаться
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