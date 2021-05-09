Этот призыв Президент адресовал всем гражданам Беларуси во время церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил:
– Великая Победа – одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг наших воинов – символ мужества, патриотизма и человечности. Пример сплоченности, дружбы и братства людей разных убеждений и веры. Неиссякаемый источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима нам сегодня – в год нашего единства.
Глава государства обращается к нации:
– Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, нам нужно самое простое – сплотиться. Как это сделали советские люди в грозные годы войны и после нее, когда восстанавливали разрушенный и сожженный дотла большой отчий дом. Надо всеми силами крепить единство народа, чтобы наши дети, внуки и правнуки, свято храня героическое наследие предков, всегда жили и трудились в красивой, мирной и обязательно счастливой стране.
Александр Лукашенко пожелал героям-ветеранам здоровья и еще много радостных лет жизни. Всем белорусам – мира, добра, благополучия и счастья. Искренне поздравил всех земляков с праздником – с Днем Великой Победы!
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: надо всеми силами крепить единство народа
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