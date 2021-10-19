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Лукашенко: надо сохранить привычный образ жизни людей

На совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию коронавирусной инфекции Президент одной из главных задач назвал сохранение привычного уклада жизни людей. Он отметил:


– Что необходимо, чтобы нормально жить в этой жизни? Надо сохранить обычный образ жизни человека. Работа, дом, магазин и так далее. Дети – в школу, в вуз. Вот как мы жили и живем – надо это сохранить.
 
При этом Глава государства обратил внимание на то, что в преддверии школьных каникул надо подумать, чем занять детей:
 
– Детки пойдут на каникулы – ну так ждите, они старикам привезут эти вирусы. Дети поедут в деревню, где у нас более-менее стабильная обстановка, привезут старикам вирус. Дети бессимптомно в основном болеют, а разносчики хорошие. Поэтому мы рано радуемся, что дети пойдут на каникулы. Конечно, детей трудно ограничить, но их можно повернуть к спорту, к здоровому образу жизни. Это наиважнейшее.

Будет дополнено.  

Фото: БЕЛТА
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