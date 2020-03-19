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  2. Лукашенко: надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в страну в самое ближайшее время

Лукашенко: надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в страну в самое ближайшее время

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации в стране. Глава государства отметил, что к настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию:


— Не знаю, правильно поступили или неправильно, для Беларуси это не имеет никакого значения. Объявили бы они, не объявили эту пандемию, мы как работали, так и работаем, наращивая усилия по борьбе с вирусом вообще. Потому что вирус этот пришелся на сезонный период, когда у нас эти вирусы ходят вдоль и поперек.

Александр Лукашенко отметил, что по информации ВОЗ на карте не осталось практически ни одной страны, где бы не поселился коронавирус. Но ситуация везде разная. Одно дело, когда где-то в Северной Африке, в Египте один человек якобы под подозрением, и совсем другое, когда, например, в Италии гибнут сотни людей.



— К сожалению, многие страны закрыли свою территорию для иностранцев, закрыли границы. В том числе наша родная братская Россия, — отметил Глава государства. — Я еще раз хочу повторить, и это уже подтверждается: глупость абсолютная и несусветная. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно: где-то закрыли, где-то открыли. Помните, как с китайцами на Дальнем Востоке. Закрыли — через трое суток  дефицит продуктов, которые с Китая поступали. Приоткрыли где-то... Целая вакханалия. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит с закрытием границ. Так вот поступили 5 государств — наших соседей. И сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой.

Для примера Президент привел граждан России, находящихся в Польше и не имеющих возможности выехать в Россию. В этой связи Александр Лукашенко подчеркнул:

— Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности.

Фото: БЕЛТА
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