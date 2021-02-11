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Лукашенко: надо поднимать зарплату людям, но уравниловки быть не должно

Об этом Президент заявил сегодня на VI Всебелорусском народном собрании. Он, в частности, отметил, что несмотря на более-менее приличный уровень зарплат в Минске и областных центрах, в регионах пока серьезно проседаем в этом вопросе:  


– Я думаю, это правильно –повышать уровень зарплат и планку уважения общества к людям социальных профессий. За предстоящее пятилетие их доходы существенно подтянутся.
 
Александр Лукашенко сказал, что люди правильно предъявляют претензии к власти, сравнивая доходы и цены. Вместе с тем Президент обратил внимание, что в предыдущие годы государство вкладывало немалые средства в основные фонды, чтобы потом получить от них отдачу, как сегодня получаем, например, от сельского хозяйства или деревообработки.

– Настало время, и я поставил такую задачу Правительству (да, мы будем строить предприятия, привлекать частные, государственные инвестиции, кредитные ресурсы, если нам это будет выгодно), но надо поднимать зарплату людям. Зарплату педагогических работников доведем до средней по стране. Врачи к 2025 году будут получать в полтора раза больше среднереспубликанской зарплаты.   

В то же время Президент подчеркнул, что уравниловки быть не должно:

– Как бы ни было сложно, мы помогли людям заработать среднюю зарплату. Дальше надо, цитирую самого себя, раздеваться и работать.

Фото: БЕЛТА
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