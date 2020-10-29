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Лукашенко: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации в некоторых студенческих коллективах, поручив обеспечить безопасность и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет. Соответствующие заявления Глава государства сделал сегодня, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску, пишет БЕЛТА.


"Очень важный вопрос  – безопасность студентов. Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10–15 человек… А остальные нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться – штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой", – отметил Глава государства.

Александр Лукашенко также прокомментировал намерение некоторых студентов уехать учиться за границу. "Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно, – обратил внимание белорусский лидер. – Кого-то там оставят – одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".

"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет", – подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я поручил Правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", – сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что так открыто говорит, чтобы студенты понимали, что может быть. "Поэтому дало возможность государство им получить образование – идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95% и больше, и особенно ректоров, руководства и преподавателей", –подчеркнул Глава государства.

Фото: БЕЛТА
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