Лукашенко: начало работы Петриковского горно-обогатительного комплекса укрепляет позиции Беларуси на мировом калийном рынке

– Запасов калийной руды здесь хватает на 100 лет – целый век. Калий – бренд нашей страны. Нам повезло, что отечественные недра богаты красным золотом. Спрос на него огромный и растет из года в год.
Это вызвано, по словам Президента, огромным спросом на продовольствие в мире:
– Около миллиарда человек недоедают, полмиллиарда голодают: не хватает продовольствия. А продовольствие – это матушка-земля, почва. А без удобрений никакого продовольствия быть не может. Поэтому спрос на удобрения вообще и калийные в том числе в мире растет и будет расти. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты.
Александр Лукашенко напомнил, что «Беларуськалий» – один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений, производит и продает более 20% калийных удобрений.
– Но самое главное, (я не побоюсь этого слова, поскольку глубоко погружен в производство и продажи калийных удобрений), «Беларуськалий» – это самый надежный партнер. И мы никогда не подводили и не подведем своих партнеров. Даже в тех условиях, которые нам сегодня создает коллективный Запад.
Президент подчеркнул, что сейчас нашу страну испытывают на прочность разными санкциями США и страны ЕС. Беглые оппозиционеры эти санкции выпрашивают. И в это время мы никого не подводили и выполним все свои обязательства, заявил Александр Лукашенко:
– Мы, напротив, ищем новые адреса поставок, новые возможности доставки товара. В калийных удобрениях из Беларуси сегодня заинтересованы такие гиганты, как Китай, Бразилия, Индия и множество других стран. Мир велик. Из-за пандемии коронавируса на планете еще острее встал вопрос обеспечения продуктами питания, следовательно, и удобрениями.
Белорусам сложно поверить, что проблема голода возможна в XXI веке, но тем не менее это так, сказал Александр Лукашенко:
– Поэтому с вводом Петриковского горно-обогатительного комплекса мы укрепляем свои позиции на мировом калийном рынке.
Александр Лукашенко поблагодарил всех причастных к созданию этого уникального объекта: проектировщиков, инженеров, строителей, шахтеров. Его строили почти десять лет и потратили 1 миллиард 250 миллионов долларов. Это даже меньше, чем изначально предусматривалось проектом. Но эти деньги многократно окупятся. А главное, Петриков в скором времени догонит по уровню жизни Солигорск.
Глава государства обратил внимание и на тот факт, что все работы выполнялись исключительно белорусскими подрядными проектными, строительными и монтажными организациями, а доля отечественного оборудования составила под 90 процентов.
– Я действительно испытываю гордость за всех вас, прекрасных специалистов и мастеров своего дела, – заявил Александр Лукашенко.
В преддверии Дня шахтера Александр Лукашенко поздравил коллектив «Беларуськалия» и ветеранов предприятия с профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья и новых успехов в очень тяжелом, но нужном стране и миру труде.
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Фото: БЕЛТА