Cитуация с ковидом, зарплаты, оснащенность клиник и обслуживания населения. Лукашенко встречу с активом Витебщины начал с положения дел в соцсфере

– Что касается ковида, на сегодняшний момент у нас все под контролем, вопросов нет, – проинформировал зампредседателя облисполкома Владимир Пенин. – 43,5 процента населения привито первым компонентом. Каких-то больших проблем нет. Заболеваемость идет на спад. Но в последнее время увеличилось число больных гриппом.
Одним из проблемных вопросов Владимир Пенин назвал нехватку финансирования в сфере здравоохранения, что сказывается на сроках реконструкции больниц. В частности, нуждается в модернизации областная клиника.
Определенную обеспокоенность местной власти вызывает также база «Славянского базара». По словам Владимира Пенина, требует ремонта концертный зал «Витебск».
Один из первых вопросов, который поднял Глава государства на встрече с активом Витебской области, касался ситуации в социальной сфере. Президент подробно расспросил об уровне зарплат в отрасли, коснулся темы соцосблуживания населения, говорили об оснащенности клиник и ситуации с ковидом в регионе. Заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин доложил об оптимизации в сфере образования, необходимости строительства детского сада в витебском микрорайоне Билево. Отдельно говорили о культурной сфере, в частности, о необходимости реформирования сети библиотечных заведений на селе.
- Мы постоянно работаем над оптимизацией и учреждений образования, и учреждений культуры. Мы смотрим, где можно сэкономить бюджетные средства. Резервы еще есть, - ответил Владимир Пенин. – Мы этим занимаемся, но мы занимаемся этим на плановой основе, подходим постепенно.
Александр Лукашенко поручил подойти к вопросу более предметно. Поинтересовался, приходят ли в библиотеки читатели?
- Я не думаю, что они так уж перестроились. Экспромтом, я не представляю, как они могут перестроиться. Кто-то говорит: там надо открыть какие-то интернет-клубы, интернет-класс или еще что-то, связанное с этим… Может быть, но вот так вот рассуждать: «мы видим», «мы изыскиваем», «мы думаем»… Что тут думать? Надо принимать решение в целом по стране. Надо дать четкие ориентиры, как здесь поступать.
Отдельный вопрос – кадры. Глава государства подчеркнул, что в библиотеках работают люди образованные, и таких людей в случае оптимизации нужно трудоустроить:
- В библиотеке глупых людей нет. Особенно на селе, в агрогородках, почти еще в каждом агрогородке какая-то библиотека есть. Там тоже надо смотреть. Если там центр – Дом культуры и прочее – какая-то комнатка должна быть, где должны быть востребованные людьми или книжки, или еще что-то на современный лад. Но отдельно держать библиотеки, как это было раньше… Давайте откровенно говорить: кто туда ходит в эти библиотеки?
Будет дополнено
Лукашенко поручил привести в порядок областную больницу в ВитебскеФото: БЕЛТА