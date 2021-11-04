Лукашенко на заседании ВГС: практическую отдачу от принимаемых решений мы должны увидеть уже в ближайшее время

Об этом Президент Беларуси заявил на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства. Александр Лукашенко считает, что на новый уровень следует вывести сотрудничество органов государственного управления, поставив перед ними задачу решать вопросы двусторонних отношений в первоочередном порядке с учетом взаимных интересов:



– Вместе с тем хочу предостеречь правительства от углубления в теорию. Практическую отдачу от принимаемых решений мы должны увидеть, что называется, уже завтра. Прежде всего речь идет о реализации крупных совместных проектов. Положительные примеры у нас уже есть, в частности в сферах атомной энергетики и освоения космоса.



По словам Президента Беларуси, есть предметные договоренности и по другим перспективным направлениям совместной работы:



– Это тот же проект по пилотируемой космонавтике, созданию нового аппарата зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Это микроэлектроника, где мы договорились всесторонне проработать вопросы проектирования и производства электронной компонентной базы.



Александр Лукашенко попросил Постоянный комитет Союзного государства и лично его руководителя Дмитрия Мезенцева взять эти вопросы на особый контроль:



– Все договоренности президентов по таким важным перспективным направлениям должны быть формализованы через соответствующие решения союзных органов.



Президент Беларуси убежден, что решения, которые сегодня будут приняты, в очередной раз подтверждают наличие огромного потенциала для дальнейшего развития Союзного государства:



– Впереди нас ждет большая работа, но я уверен: все намеченное будет реализовано в полном объеме на благо наших стран и народов, что соответствует целям и принципам союзного строительства.