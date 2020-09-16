Лукашенко на встрече с Шойгу: последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе

Президент встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Обсуждены перспективы взаимодействия двух стран в военной сфере. Александр Лукашенко поблагодарил гостя за возможность обстоятельного разговора, заметив:
– Знаю, что у министров обороны всегда работы хватает.
Глава государства отметил, что перспектива этой встречи была оговорена Президентом России Владимиром Путиным:
– Это я его просил, чтобы Сергей Кужугетович нашел время приехать в Беларусь. Есть о чем поговорить, есть что обсудить. И что самое главное – мы договорились с Президентом России, нам надо продолжить учения на территории Беларуси, связанные со славянским братством. Под Брестом которые проходят. Мы приветствуем эти учения и хорошо, что они проходят. Притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе наших учений и о других учениях. Выработать план, не оглядываясь по сторонам кто нам и что скажет. Они у нас не спрашивают, как проводить учения. Притом в наглую это порой делают. Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти.
В сфере внимания и другие темы. Президент обозначил их:
– Договорились с Президентом (России. – Прим. ред.), что уже конкретно в Беларуси, вы приедете и в генеральном штабе Минобороны Беларуси мы посмотрим на вопросы, которые нам надо совместно решать. Я также Президента России просил о некоторых типах вооружений. Я ему сказал, что вы приедете и мы посмотрим, где нам и что реально надо укрепить в плане Союзного государства. Тоже бояться нечего. Мы готовы на это идти. И последние события показывают, что надо смелее идти и защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что в этом плане мы остались одни, но не самые слабые. В этом плане будем действовать, чтобы у вас не было никаких сомнений.
Глава государства также попросил гостя высказать свои предложения по развитию ситуации в Беларуси, что в ближайшее время и особенно на перспективу нам предстоит предпринять. Он подчеркнул:
– Если кто-то думает, что Беларусь тут ослабла, что мы не выстоим, что Россия отойдет в сторону – это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего отечества от Бреста до Владивостока, как я говорю. Даже не думайте об этом. И последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе, и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывает и рассчитывал в прошлом.
Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что на текущий год было намечено более 130 мероприятий по соответствующему профилю. Это учения, встречи, совместные коллегии в рамках двусторонних отношений и международных организаций. Совместное заседание министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ 4 сентября министр обороны России назвал «успешным».
– То, что касается наших отношений, много учений было намечено. В частности, учение, которое сейчас идет («Славянское братство». – Прим. ред.). Мы, к сожалению, программу выполнили только на тридцать процентов. Нам надо до конца года хотя бы на семьдесят процентов выйти – для этого, конечно, надо уплотняться, – констатировал министр обороны России.
Он добавил также, что нужно проводить второй этап «Славянского братства».
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко на встрече с Шойгу: последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе
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