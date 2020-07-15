Лукашенко на встрече с активом Витебской области рассказал о своей мечте

Президент сегодня на встрече с активом Витебской области назвал своей мечтой строительство современной автомагистрали от Минска до Полоцка.





Глава государства отметил, что все областные центры в стране соединены с Минском хорошими современными дорогами. Теперь надо развивать автодорожную сеть в регионах.

– Моя большая мечта – чтобы из Минска через Бегомль мы осуществили строительство этой дороги (в направлении Полоцка. – Прим. ред.). Это очень важное направление. И, уверен, мы это сделаем, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что видит эту дорогу четырехполосной, такой как, например, Брест — Москва или построенные автодороги на Гомель и Могилев.

Фото: БЕЛТА