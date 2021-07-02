Лукашенко на церемонии вручения государственных наград: за нами правда!

- К тем, кто, выполняя свой профессиональный долг, фактически сражался за Родину, я хотел бы обратиться прежде всего. Сражались за свое настоящее. За будущее детей и внуков. Практически так же, как наши героические предки во время Великой Отечественной войны 80 лет тому назад. Так же, как им, нам было нелегко. Но мы, как и они точно знали, что победим. Потому что за нами - правда. За нами - истинная, а не притворная любовь к своей земле. И ответственность за неё.
Глава государства напомнил последовательность драматических событий этого и прошлого годов:
- Нас старались раскачать, подорвать изнутри информационно, затем гибридно, пробовали устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пытались деморализовать, глумились над нашими символами. Но просчитались. Теперь перешли к экономическому удушению, как мы вчера считали.
Президент объяснил свои слова, и это объяснение прозвучало сенсационно. Мероприятие началось с некоторым опозданием и Александр Лукашенко объяснил почему:
- Сегодня (я поэтому и задержался) заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и против объектов. В ближайшее время об этом скажем.
Возвращаясь к теме экономики, Глава государства коснулся проблематики введения против Беларуси секторальных санкций. При этом указал на особую подлость этой акции – проведенной к 22 июня – годовщине начала Великой Отечественной войны:
- Вроде бы символично, но после сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже предъявим претензии не какому-то Маасу (министру иностранных дел Германии), но самому канцлеру и кое-какому руководству Германии. Об этом позже.
Александр Лукашенко обратил особое внимание на циничность таких замыслов и их пагубность для обычных людей:
- Нас, белорусов, захотели лишить святого - права на труд! Отобрать у наших детей и стариков кусок хлеба.
Однако авторы изуверских сценариев забыли нечто очень важное, подчеркнул Президент:
- Видимо, эти люди плохо учли обстоятельства и вообще плохо учили историю в школе. Белорусы никогда не сдаются. Трудности нас только закаляют, как сталь. Мы станем крепче и успешнее. И вы, приглашённые в этот зал, - лучшее тому доказательство.
Президент обратился со словами благодарности к награжденным в погонах:
- Для кого присяга, офицерская честь и воинский долг — незыблемая система жизненных координат. О крепости нашего государства говорит то, что эти ребята, которые сегодня в погонах пришли за наградами, а их починенные и коллеги осуществляли ту масштабную операцию, которая только что закончилась. Это говорит, что у нас есть сила воли, мы идейно стойки и нас никто не наклонит. Военные, спасатели, доказали, что значит быть настоящими защитниками нашей страны.
Александр Лукашенко ещё раз вернулся к событиям недавних месяцев:
- Может быть кто-то из вас примерно 10 месяцев назад ахали-охали в интернете «ах, насилие» и не понимали, что происходит. Но сегодня нет таких в зале, которые бы не понимали, что происходит. Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И, слава богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе те язвы и опухоль, которую мы должны были устранить. И мы ее устраним. Если после всего того, что было уже сказано и показано люди не поняли – это уже не недопонимание. Это уже враги и цель их – разрушение государства.
Теплые слова благодарности Президента в адрес тех, кто сражается на информационном фронте:
- Твердо стоит на страже истины и закона. Один из них только что проявил себя как достойный гражданин, который не только умеет говорить, но и дело делать. Я хочу поблагодарить наших государственных служащих, журналистов, судей, юристов, издателей и представителей общественных организаций.
Глава государства обратился со словами признательности к учёным и преподавателям:
- Которые помогают студентам различных специальностей не только получить профессиональные знания, но и усвоить главный жизненный урок — Родину не предавать.
Теплые слова признательности адресованы сельским труженикам и работникам промышленности, обеспечивающим продовольственную безопасность и рост экономики.
Самые искренние поздравления Александр Лукашенко высказал строителям:
- За то, что Беларусь год от года становится краше и комфортнее.
Глава государства обратился ко всем награжденным:
- Людей, как вы, называют солью земли. И я точно знаю, что за каждым стоит коллектив таких же профессионалов - единомышленников. Это значит, что мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям и будем счастливы в своей сильной, процветающей Беларуси. С праздником всех вас, со знаменательным днем в вашей жизни. И позвольте от вас и от меня послать самые теплые поздравления из народного Дворца Независимости всем гражданам Беларуси. Поздравить их с самым главным нашим праздником – Днем Независимости.
Лукашенко: в стране проведена масштабная антитеррористическая операцияФото: БЕЛТА