Лукашенко на «Славянке» подарили фотографию, на которой запечатлены события 20-летней давности

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БЕЛТА

На фотографии Президент запечатлен с работниками предприятия в свой предыдущий визит на «Славянку», а здесь Глава государства был 20 лет назад. Подарок Александру Лукашенко преподнес директор предприятия Теймураз Бочоришвили., — прокомментировал снимок руководитель., — заявил он., — напомнил Президент.Теймураз Бочоришвили также решил пригласить Главу государства на 100-летний юбилей «Славянки», который будет отмечаться в 2030 году., — пообещал Александр Лукашенко.На предприятии Главе государства также вручили куртку собственного производства., — сказал директор «Славянки».