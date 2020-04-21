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Лукашенко на «Славянке» подарили фотографию, на которой запечатлены события 20-летней давности

Александру Лукашенко сегодня на бобруйском предприятии «Славянка» подарили памятную фотографию и сшитую здесь куртку, информирует БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

На фотографии Президент запечатлен с работниками предприятия в свой предыдущий визит на «Славянку», а здесь Глава государства был 20 лет назад. Подарок Александру Лукашенко преподнес директор предприятия Теймураз Бочоришвили. «Когда мы были молодыми», — прокомментировал снимок руководитель. «Ваши поручения для нас понятны: работать и развиваться. И мы вас не подведем», — заявил он.

«И зарплату людям платить», — напомнил Президент.

Теймураз Бочоришвили также решил пригласить Главу государства на 100-летний юбилей «Славянки», который будет отмечаться в 2030 году. «Даже если на пенсии буду, приеду», — пообещал Александр Лукашенко.

На предприятии Главе государства также вручили куртку собственного производства. «На следующую зиму», — сказал директор «Славянки».
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