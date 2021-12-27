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Лукашенко на празднике во Дворце Республики подарили символ 2022 года

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на благотворительном празднике во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети" преподнесли подарки от имени всех детей страны, передает БЕЛТА.


Ребята вручили Главе государства игрушку "Символ года" в виде улыбающегося полосатого тигренка. Он держит в лапе снежный шарик, украшенный голубыми снежинками, на его шее завязан белый шарф с орнаментом и надписью "Мы" как символ Года народного единства. Игрушку сделали из войлока школьницы Кристина Деренговская и Анастасия Семенчук – учащиеся объединения по интересам "Очумелые ручки" гродненского Центра творчества детей и молодежи "Спектр".


В качестве еще одного подарка Президенту вручили панно "Студзень". Панно, выполненное росписью по стеклу, сделала учащаяся гомельской гимназии № 58 имени Ф.П. Гааза Дарья Лукина. На нем изображены играющие на улице дети, рядом с ними – собаки и кошки, а на заснеженном заборе – снегири. В работе девочка постаралась передать атмосферу морозного солнечного дня.

Как сообщалось, в Беларуси с 14 декабря по 14 января проходит благотворительная акция "Наши дети". В эти дни высшие должностные лица страны, руководители республиканских органов государственного управления и государственных организаций, концернов, банков, общественных объединений посещают детские интернаты, больницы, многодетные семьи, детские дома семейного типа.


Главным событием акции по традиции является Главная елка страны – благотворительный новогодний праздник с участием Президента и показом новогоднего представления. Программа праздника предусматривает красочное сказочное музыкально-сценическое шоу "Волшебная сила" в исполнении лучших творческих коллективов Беларуси, культурную программу и подарки от Главы государства.


Во Дворец Республики приглашены более 2,3 тыс. ребят в возрасте 8–14 лет. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники интернатов, дети-инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники кадетских училищ, дети из семей военнослужащих, дети, которые пострадали от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, учащиеся, которые добились высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и общественной работе.

Выступая на празднике, Александр Лукашенко признался, что для него как Президента присутствовать на этом празднике – это тоже своего рода подарок. "Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных, и вместе с вами окунуться в мир детства – в мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и, самое главное, чудесам, – заявил он. – Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта "Наши дети" каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей родной стране".



Фото: БЕЛТА
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