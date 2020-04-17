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Лукашенко на «Немане». Глава государства совершает рабочую поездку в Лидский район

Президент сегодня совершает рабочую поездку в Лидский район, где ознакомится с деятельностью ОАО «Стеклозавод «Неман».

Планируется, что Александр Лукашенко посетит линию по производству стекловаты, корпус выработки хрусталя, а также выставку производимой продукции. Кроме того, Глава государства заслушает доклады о социально-экономическом развитии района и Гродненской области, о производственной деятельности и перспективах развития самого предприятия, а также о реконструкции автомобильной дороги М6 Минск — Гродно  граница Польши.

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