Лукашенко на «Немане». Глава государства совершает рабочую поездку в Лидский район

Президент сегодня совершает рабочую поездку в Лидский район, где ознакомится с деятельностью ОАО «Стеклозавод «Неман».

Планируется, что Александр Лукашенко посетит линию по производству стекловаты, корпус выработки хрусталя, а также выставку производимой продукции. Кроме того, Глава государства заслушает доклады о социально-экономическом развитии района и Гродненской области, о производственной деятельности и перспективах развития самого предприятия, а также о реконструкции автомобильной дороги М6 Минск — Гродно — граница Польши.