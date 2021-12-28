Лукашенко на неформальном саммите СНГ поставил вопрос о прогнозе развития ситуации с COVID-19

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Соответствующий вопрос он задал руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главному государственному санитарному врачу России Анне Поповой, которая на саммите выступила с докладом.- подчеркнул белорусский лидер.Александр Лукашенко отметил, что всегда с первых месяцев пандемии требовал от своих специалистов дать прогноз как по конкретному штамму коронавируса, так, возможно, и на будущее. Были контакты на этот счет и с российскими специалистами, однако в целом ни один прогноз в полной мере, в частности по срокам, не оправдался.- поинтересовался Президент.Он также интересовался, переносится ли новый штамм омикрон легче, чем другие штаммы COVID-19.