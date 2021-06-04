Генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович рассказал, что два белорусских беспилотника уже работают на угольных карьерах Хакасии в России:
– Это уже не просто автомобиль, а высокотехнологичный продукт.
Александр Лукашенко позитивно оценил тот факт, что программное обеспечение беспилотников разработано на самом предприятии.
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко на «Граните» ознакомился с роботизированным комплексом карьерных самосвалов «БЕЛАЗ»
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