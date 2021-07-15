Об этом Президент заявил сегодня на церемонии открытия ХХX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Глава государства отметил, что ежегодные специальные награды и премии – это лишь малая часть признания того вклада, который на деле вносят творческие люди в укрепление связей между народами.
– Золотыми буквами вписаны в историю фестиваля имена драматурга Алексея Дударева, народного писателя Беларуси Ивана Шамякина, народных артистов России и Беларуси Алексея Петренко и Владимира Гостюхина, дирижера Михаила Финберга, народного художника Советского Союза Михаила Савицкого, композитора Александры Пахмутовой, поэта Николая Добронравова и, конечно же, первого директора фестиваля Родиона Басса. Эти люди, и в этом их особенность, никогда не пытались приспособиться под политическую или иную конъюнктуру, не ловили хайп, а были настоящими подвижниками искусства, послами мира и дружбы, – заявил Александр Лукашенко.
Он также высказал теплые слова благодарности артистам и организаторам, жителям и гостям Витебска – всей большой семье фестиваля:
– За то, что как и 30 лет назад, мы чувствуем эту удивительную атмосферу праздника и народного единства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: на фестивале «Славянский базар» мы чувствуем удивительную атмосферу праздника и народного единства
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