Лукашенко: мы выстоим, чего бы нам это ни стоило

Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании и комментируя положения Программы социально-экономического развития на предстоящую пятилетку.
– Наши интересы реально волнуют только нас. И только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить их защиту и соблюдение. Я говорю "сильное" потому, что мы были и есть – монолит. В этом наша сила. Тем не менее тема "заграница нам поможет" все еще будоражит некоторые умы. Но несмотря на искусственно созданную внешним силами политическую напряженность в обществе, государство выстояло. Как я говорил – пока выстояло. И должен вас заверить, забегая вперед: мы выстоим! Будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило. Потому что другого нам не дано.
Эти слова Главы государства участники встретили овациями.
Александр Лукашенко обратил внимание, что благодаря сильной власти не произошло ни одного сбоя, начиная с работы отраслей и государственных сервисов и заканчивая повседневными мелочами. Социальные программы и обязательства выполняются в привычном для граждан режиме. Президент признал, что кого-то и этот уровень может не устраивать: об этом говорят и последние масштабные социологические исследования.
Глава государства подчеркнул, что очень часто и много читает о том, что происходит внутри страны, знает, что происходит:
– Проводя эти социологические исследования, мне доложили огромную информацию, прежде всего негативного характера. Позитив мне не нужен: я об этом знаю, об этом пишут, говорят и так далее и тому подобное. Поэтому если кто-то говорит, что у меня кто-то – три-четыре-пять человек вокруг меня в ближайшем окружении формируют мое мнение, забудьте. Я не тот человек – иногда во вред себе. Порой надо было бы и прислушаться к кое-кому. Но я все подвергаю сомнению – это мой принцип.
Александр Лукашенко подчеркнул, что спокойной жизни в Беларуси, ее суверенитету и стабильности был брошен серьезный вызов:
– Выдержав его, мы должны понимать, какую беду предотвратили. Вспомните, к чему привела череда так называемых «цветных революций» (даже не мятежей) на постсоветском пространстве – к перманентной, хронической нестабильности и обнищанию населения. Не надо называть государства? Я думаю, вы это хорошо знаете.
По его словам, все началось с России, в которой в середине 90-х годов начали реализовывать программу, аналогичную программе нынешних белорусских «беглых» и «протестунов».
– Я это все видел. Видели и некоторые из вас. Видели, что происходило. Нам ни в коем случае нельзя допустить повторения этого. Да, Лукашенко не тот, Лукашенко неугоден. Но дело же не в Лукашенко! Придет время – изберете нового «Лукашенко» или кого-то еще. Среди вас, талантливых людей, много таких. Но разве только потому, что кому-то он не нравится, что, видите ли, с автоматом бегает там по улицам, его надо свергнуть? Нет, дорогие мои. Дело, конечно, в Лукашенко прежде всего. Но цели ведь другие: нас надо сломать. Мы не угодны, мы не должны были появиться на международной сцене. И нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать, – сказал Президент.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы выстоим, чего бы нам это ни стоило
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