Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с коллективом Министерства внутренних дел. Комментируя обстановку в стране, он подчеркнул:
– Я никого не заставляю – это мой принцип – ни студентов, которые сегодня бастуют якобы, ни рабочих, которые хотят что-то, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите – вставайте рядом, я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо. Куда вы скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну. Кто не хочет – Господь с вами. Могу повторить, что говорил в канун выборов: только никогда не предавайте. Предателей не только Господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас «бросайте, приходите!». Правда, неизвестно, куда идти.
Президент добавил, что это принципиальный момент, а то, что сегодня происходит, это детали:
– Главное – это суверенитет и независимость нашей страны… Главное – где будем мы, наши дети и внуки завтра.
Глава государства напомнил, что вся история нашей страны соткана из подобных событий: многие пытались рвать и делить нашу страну на куски «благодаря нашим нацменам»:
– Дошло до того, что под бчб-флагами в последнюю войну они стали на сторону кровавого фашизма. И сегодня оправдываются, что они хотели таким образом получить независимость. Получили? Получили каждого третьего погибшего, искалеченного и умершего потом. Страна превратилась в руины. И они (протестующие. – Прим. ред.) сегодня поднимают этот флаг над головой. Кто они?
Флаг ни в чем не виноват, добавил Александр Лукашенко. Дело в том, пояснил он, что у людей с этим флагом ассоциируется.
– Мы с вами не против флагов воюем. Мы не настолько глупы, чтобы против флагов воевать. Мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы воюем не против флагов, а против чуждых идей
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