Лукашенко: мы своими поступками должны доказать — Беларусь помнит!

Об этом Александр Лукашенко заявил во время торжественной церемонии патриотического шествия «Беларусь помнит!». Он отметил, что сегодня очень символичный день, когда объединяются ветераны, поколение послевоенных лет и молодежь:

— И это главный символ сегодняшнего дня. Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны — ждите беду.

Глава государства призвал всех:

— Где бы вы ни были — в маленьком городке, в небольшой деревеньке, в областных центрах или столице нашей родины, — проезжая мимо, не забывайте остановиться возле крохотного памятника, возле величественного обелиска, в деревне Борки или Ола, в легендарной Брестской крепости, здесь — в центре столицы — не забывайте прийти со своими детишками и положить цветок на эти могилы. И это нам воздастся в нашей жизни. Не должна зарасти народная тропа! Мы своими действиями, поступками должны доказать, что Беларусь помнит!

Президент пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.