Лукашенко: мы способны эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов

Об этом Президент заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот. Александр Лукашенко констатировал, что сегодня Беларусь переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильной внутренней обстановки и углублением общественного диалога:



– Калейдоскоп событий 2020 года стал экзаменом не только для действующей власти, но и для всего белорусского общества. Как Глава государства, ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство.



По словам Президента, белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментом для восстановления стабильности в обществе на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни:



– Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела.