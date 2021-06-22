Об этом Глава государства заявил во время выступления на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Александр Лукашенко эмоционально обратился к европейским политикам:
– Не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории после Победы, подарив вам Восточную Европу – так называемые страны Варшавского договора – в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на Восток. Вы как минимум лжецы, максимум – подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня – не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю. И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят под этими флагами победителей, запомните, сделают все, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле. Вы – украинцы, белорусы и русские. Поляки, евреи и татары. Все, кто живет здесь на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут. И не верьте этим обещаниям, что выдав, например, «карту поляка», вас там примут с распростертыми руками. Некоторых приняли – еле успели домой добежать.
Обратился Президент и к белорусам. Попросил беречь и ценить свою землю:
– Потому что принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам. Они должны иметь этот клочок земли, на котором будут жить и растить своих детей.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
2767
Лукашенко: мы сделаем все, чтобы защитить свою землю
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter