Лукашенко: мы прошли серьезное испытание на национальное единство

Об этом заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом». Белорусский лидер напомнил:
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– Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период своей новейшей истории пройти достойно. Есть народ – думающий, образованный, преданный интересам суверенной Беларуси. Есть всеобщее понимание, что в сфере национальных интересов мы все смотрим в одном направлении – государственном.
Александр Лукашенко подчеркнул:
– Мы ведь и объявили 2021 год Годом народного единства потому, что сумели сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути. Что было бы невозможно без консолидации общества в желании и стремлении обеспечить мир на родной земле.
По словам Президента, наше единство продемонстрировала и успешная работа Всебелорусского народного собрания:
– Мы приняли Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку. Завершился первый этап работы Конституционной комиссии. Замечу, на «пераменах» и переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в Конституцию как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам. То есть – на основании законов, все остальное было бы хаосом и беззаконием. Это я к тому, чтобы вы сравнили с тем, что говорят сейчас те, кто хотел «гэтых перамен». В адрес Конституционной комиссии поступило огромное количество предложений по совершенствованию Основного Закона. Помните, мы начинали эту работу открыто, честно, гласно, пригласив всех желающих на местные так называемые площадки, где шло первое обсуждение сути наших перемен и внесение предложений в Конституцию.
Обращаясь к участникам «Большого разговора с Президентом», Александр Лукашенко отметил:
– Конечно, есть немало тем, которые требуют особого внимания власти, а также свежие инфоповоды, которые ждут своевременного и объективного комментария. Полагаю, что именно с такими вопросами вы пришли на эту встречу. Я, как и всегда, настроен на откровенный и открытый диалог. Куда открытее – мы в прямом эфире! Поэтому и проходит эта встреча в прямом эфире, чтобы вся страна стала участником «Большого разговора» в реальном времени. Я, как всегда, готов ответить на все ваши вопросы.