Лукашенко: мы прошли серьезное испытание на национальное единство

Об этом заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом». Белорусский лидер напомнил:



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Александр Лукашенко подчеркнул:По словам Президента, наше единство продемонстрировала и успешная работа Всебелорусского народного собрания:Обращаясь к участникам «Большого разговора с Президентом», Александр Лукашенко отметил: