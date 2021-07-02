Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе выступления во Дворце Республики на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. В частности, он подчеркнул, что наша независимость – это национальное достоинство:
– Еще в VI веке о наших древнейших предках, славянах, с восхищением писали восточные историки и путешественники. Уже тогда летописцы отмечали свободолюбие, храбрость и непокорность народа, живущего на этих землях. Мы гордимся тем, что наши предки никогда не насаждали веру, культуру и политические взгляды огнем и мечом. А всегда дарили свет просвещения и миролюбия. Во многих прорывных для своих эпох исторических событиях мы увидим след белорусов – великих деятелей своего времени.
По словам Главы государства, не только на родной земле, но и по всему миру среди национальных героев можно найти наших соотечественников:
– Их достижения стали ориентиром в культурном и духовном развитии разных народов. И нам не хватит этого вечера, чтобы назвать все имена. Но мы точно знаем, что в каждом из нас есть мудрость, смелость, нравственная сила, интеллектуальный и творческий потенциал великих людей, которых подарила миру Беларусь.
Президент подчеркнул:
– Это наследие и является нашим главным национальным богатством и достоинством. Мы продолжим наш исторический путь. Мы сделаем все, чтобы сохранить независимость родной земли. Независимость, подаренную нам судьбой, славным подвигом и честным трудом миллионов белорусов. С праздником вас, дорогие соотечественники! С Днем Независимости!
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы продолжим наш исторический путь. Сделаем все, чтобы сохранить независимость родной земли
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