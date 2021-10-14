Лукашенко: мы преклоняемся перед самоотверженным трудом матерей, созидающих будущее нации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравление Президента Беларуси с Днем матери

Дорогие соотечественницы!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Сегодня самые искренние слова благодарности звучат в адрес наших дорогих женщин, исполнивших великую миссию продолжения рода и жизни на Земле.

Спасибо за нежность и теплоту, с которыми вы встречаете появившихся на свет малышей, за любовь и заботу, которые дарите детям всю свою жизнь, за мудрость и преданность, помогающие им в дальнейшем достигать высоких и благородных целей.

Мы преклоняемся перед самоотверженным трудом многодетных матерей, созидающих будущее нации. Гордимся белорусскими женщинами, которые, показывая пример осознанного и ответственного материнства, успешно реализуют себя в профессии и общественных инициативах. Восхищаемся мамами, воспитавшими истинных патриотов. Вы все - опора нашего государства и всегда будете под его защитой.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие мамы, вашим родным и близким крепкого здоровья и благополучия.

Пусть ваше женское и материнское счастье будет бесконечным, а лучезарные детские улыбки украшают мир и вдохновляют нас на новые свершения во благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко.