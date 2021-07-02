Лукашенко: мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы

В ходе выступления во Дворце Республики на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Александр Лукашенко поблагодарил соотечественников.





– Я искренне благодарен людям в погонах. В напряженный период вы были с народом, вы защитили мирных граждан, которые верят в вас, ценят национальное единство, свободу, не желают рушить свой дом – Беларусь. Вы, как поколение победителей, показали, что только опора на своих людей и свою землю дает силы и моральное право отстаивать интересы народа.



По мнению Главы государства, только патриотизм служит прочной основой всех начинаний:



– Вы, люди в погонах, пережили все. Я это знаю, потому что не только был в гуще вашей: и так называемое насилие, и «карателями» вы были – кем только мы тогда не были. Но мы терпели. Тот, кто терпит – тот побеждает. Люди все поняли. Сломив безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига, по сути, вы стали на пути новой экспансии на Восток. Некоторые эксперты за рубежом считают, что Беларусь положила конец "цветным революциям" как геополитическому явлению. Так это или нет – увидим.



При этом белорусский лидер выразил уверенность:



– Но в чем абсолютно убежден – мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью. Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен! Так было и так будет всегда! И они за границей это должны слышать. Вы меня поймите, я не какой-то тут, знаете, великий герой-одиночка или с вами вышедший для того, чтобы повоевать. Я абсолютно мирный человек. Я вырос в страшной нищете в деревне, где друг другу помогали, где старались поддержать друг друга… Вся моя жизнь была связана с миром, но если я отступлю, если я хоть где-то дрогну, а тем более заиграюсь в политику, и страна рухнет – вы же меня никогда не простите. Поэтому у меня нет другого выхода, как стоять вместе с этими ребятами насмерть. Это наша работа.



Александр Лукашенко напомнил, что когда-то с этой трибуны говорил о том, что «мы все хотим независимости»:



– И сегодня все хотят независимости, все хотят суверенитета. Но я вас тогда предупредил: дорогие мои белорусы, независимость очень дорого стоит! Я, правда, верил, что Господь миловал нас, и мы не пройдем ни через войны, ни через испытания. Оказывается, нет… Дай Бог нам пройти эти испытания без горячей войны. И мы, люди в погонах, обязаны сделать все, чтобы люди (наш народ, наши соседи, наши гости) даже не заметили, что мы ведем сегодня гибридную войну. И мы это сделаем, пока нам это удается.



Вместе с тем Александр Лукашенко считает:



– Этот экзамен мы выдержим, потому что Беларусь – страна героев. Таких, как наши современники – летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, которые спасли своих соотечественников ценой собственной жизни. Как 12-летний мальчонка Рома Когодовский, который вынес из огня маленького братика.



Слова благодарности прозвучали также и в адрес других героев:



– Таких, как наши медики, которые бесстрашно ответили на вызов пандемии и продолжают оставаться на переднем крае войны с опасным вирусом. Как наши крестьяне, рабочие, строители, которые добротно сделали свою работу и обеспечили рост экономики. Ничто нас не остановило. Мы благополучно реализовали все наши программы и планы.



По словам Президента, мы стали страной мирного атома. Он напомнил, что в Минске открываются новые станции метро, по всей стране построены десятки новых больниц, школ и детских садов, бассейнов и спортивных площадок:



– Мы учили и воспитывали детей. Сеяли и собирали урожай. И все это – в год информационной, гибридной травли и попыток расколоть наше общество. Безмерная благодарность всем, кто в силу своей профессиональной деятельности и гражданского долга на рабочих местах, в медиаполе, социальных сетях ежедневно борется за авторитет родной Беларуси, наш суверенитет и великое историческое наследие. Ушедшим героям прошлого и настоящего времени – низкий поклон и вечная память!

