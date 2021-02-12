Об этом Глава государства заявил сегодня в ходе VI Всебелорусского народного собрания. Александр Лукашенко, в частности, привел пример, когда некоторые бизнесмены в Минске, поддавшись провокационным призывам из-за рубежа, якобы в «знак солидарности» в понедельник закрыли предприятия:
– И кто они? Отдельные торговые точечки, кафешки и прочее. Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись (не вы же закрывали), и чтобы ни одно не открылось!
Глава государства привел данные из недавних социологических исследований:
– По телефону около 75 процентов доверяют действующему Президенту. И после этих протестов рейтинг доверия Президенту в Минске выше, чем где-либо. Почему? Потому что люди хлебнули, они увидели, что происходит на улицах: «А нет, мы этого не хотим, хотим, чтобы было как до выборов, хотим вернуться в ту Беларусь». И я вынужден был сказать: «Мы в ту Беларусь не вернемся. Мы сделаем ее лучше. Но это мы с вами должны сделать». Поэтому не поддавайтесь на эти разговоры «бедных» бизнесменов. Бедных мы всегда поддержим. И будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Непатриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали. Пусть лучше уедут, потому что они перевернут страну.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы поддержим любого бизнесмена-патриота своей страны
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