Об этом Глава государства заявил во время посещения Белорусского национального технического университета, празднующего сегодня свое столетие.
– Мы переживаем очень трудный, очень сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета, и это связано прежде всего со сменой поколений. Того поколения, которое завоевало нам свободу и независимость, к сожалению, уже практически нет. Участников Великой Отечественной войны осталось чуть больше пяти тысяч. Это светлые, святые люди, перед которыми мы всегда преклоняемся.
Александр Лукашенко напомнил: в этой страшной войне погиб каждый третий.
– И так ковалась основа нынешних основ нашей независимости. Если хотите – основ существования нашего университета, он в 1920 году появился. Не было бы этой Победы, мы бы не праздновали сегодня столетие. Поэтому тяжелейший период смены поколений – он всегда проходит сложно – и в науке, и в спорте. Точно так и сейчас.
По словам Президента, того послевоенного поколения, которое сможет работать так, как молодежь, уже нет:
– Я хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, воспитало поколение патриотов. Чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы. Чтобы та независимость, которая, вы знаете, как досталась нам, была сохранена. Чтобы мы никогда больше не жили на чужой земле. Чтобы наши дети и дети еще не родившиеся молодых людей-студентов чувствовали себя хозяевами на этой земле. Это тяжелый урок, это тяжелое будущее, которое нам предстоит и которое уже началось. Поэтому я обращаюсь к старшему поколению: сделайте все для того, чтобы инженер всегда оставался патриотом и берег наш суверенитет и нашу независимость. При всех обстоятельствах смог сохранить наше государство.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы переживаем очень трудный период становления белорусского государства, и это связано со сменой поколений
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