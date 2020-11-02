Лукашенко: мы очень ценим межконфессиональный мир, который удалось сформировать в Беларуси

Об этом Президент заявил сегодня во время встречи с Митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
- Мы очень ценим тот конфессиональный мир, который нам удалось сформировать за четверть века. Может, слишком нескромно, но я горжусь этим, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему Отечеству. Я очень это ценю, и это глубоко личное. Вы должны понимать, что межконфессиональный мир, который у нас сложился, мы никому не отдадим. Мы всегда будем приверженцы этого конфессионального мира, - подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусская православная церковь насчитывает 1709 религиозных общин, в которых работает 1892 священнослужителя. Зарегистрировано 35 монастырей, 15 братств и 10 сестричеств, 1 миссия, 6 духовных учебных заведений. В распоряжении верующих 1683 храма, строится еще 190.
Белорусская православная церковь активно взаимодействует с другими конфессиями и религиозными направлениями по развитию межконфессионального диалога и решению социально значимых проблем общества.
Всего в Беларуси зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений. С 2008 года при Уполномоченном по делам религий и национальностей действует Консультативный межконфессиональный совет, деятельность которого направлена на развитие межконфессионального диалога, сохранение традиций толерантности, активизацию взаимодействия органов государственного управления с религиозными организациями в решении социально значимых вопросов.
Бывая в храмах, Президент всегда говорит, что благодаря своим масштабам православная церковь является оплотом нашего мира. При этом сегодня на встрече Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси представлено множество других религий и вероисповеданий. Однако при этом разнообразии общин, молельных домов и различных конфессий белорусам удалось сохранить равновесие и баланс.
- Если хоть одна организация в Беларуси (будь то общественная, будь то религиозная) будет нацелена на разрушение государства – вы меня поймите, я как Глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это первейшая моя обязанность – конечно, я вынужден буду реагировать, - заявил Президент.
В пример он привел пресечение «консультаций в Польше о том, как разрушать нашу страну» католического митрополита Тадеуша Кондрусевича. Александр Лукашенко выразил убежденность, что владыка Вениамин понимает и разделяет государственную позицию:
- Вся ваша жизнь священнослужителя была связана с нашей независимостью и суверенитетом, с новейшей историей Беларуси. Это тоже для меня очень ценно. Наверное, поэтому, вас, наверное, самого молодого человека в православной церкви так хорошо восприняли в Беларуси. Вы знаете жизнь, вы и в армии служили, как положено.
Оценил Президент и мирское образование митрополита – радиофизик. По мнению Главы государства, богатый жизненный опыт помогает владыке понимать потребности и заботы прихожан.
Сотрудничество государства с религиозными институтами (и не только православной церковью) в Беларуси всегда было очень активным, напомнил Александр Лукашенко. Например, при его поддержке построена мечеть. И мусульмане никогда не создавали проблем, всегда поддерживали власть.
- Мы никогда себе не позволим, как это Президент Франции недавно начал заявлять о свободе слова и религиозных чувствах. У него «свобода слова» - ну не трогай ты этого Пророка. Ну что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее? Может, ему надо посредничество между ним и мусульманами – я тут ему могу помочь. Потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения двадцатилетней, даже больше давности, - выказал готовность Александр Лукашенко.
Вмешиваться в чувства верующих категорически неприемлемо, подчеркнул он.
- Мы никогда себе не позволим бросать камни в какого-то верующего. Моя позиция всегда была: каждый человек должен найти свою дорогу к храму. Хочет в костел – иди молись, хочешь в нашу церковь – иди молись, хочешь в мечеть – пожалуйста, иди туда. Но если предпочтение наши люди отдают православию, надо с этим считаться, - констатировал Глава государства.
Благодаря балансу, сложившемуся в белорусском обществе, большая православная церковь никогда «не обижала» меньшие, но всегда им помогала. Никогда не было столкновений и противоречий, напомнил Александр Лукашенко.
- Народ хочет спокойно молиться, спокойно заниматься своими делами, - объяснил он.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы очень ценим межконфессиональный мир, который удалось сформировать в Беларуси
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