Лукашенко: мы немало сделали, но впереди очень много работы

Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с активом Витебской области. Президент отметил, что за последние пять лет сделано очень много:

– У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно.

Президент напомнил, что четверть века назад, выступая в областной филармонии в Витебске, он не обещал кисельных берегов и заоблачных реформ:

– Тогда надо было отвести народ от пропасти и спасти страну. Четверть века –мгновение, миг по меркам истории. Пройдет время, и наши дети смогут сравнить, что было и что сделано.

Говоря о реформах, о которых постоянно говорят альтернативщики, Александр Лукашенко отметил:

– Любой процесс – это результат. У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими.