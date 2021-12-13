Лукашенко: мы не варвары, чтобы гнать беженцев туда, где им угрожает смерть

Александр Лукашенко подчеркнул, что никого из беженцев не заставляют и не вынуждают покидать Беларусь и возвращаться на родину.– заявил ПрезидентВ то же время, отметил Глава государства, находящимся на белорусско-польской границе беженцам "рекомендуют определиться со своей дальнейшей судьбой". "обратил внимание Александр Лукашенко.спросил белорусский лидер.Президент добавил, что идеология Беларуси здесь проста: если сегодня ты помогаешь другим людям, попавшим в беду, то в следующий раз помогут тебе.