Лукашенко: мы не просто выдержим атаки, а используем этот момент

Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России. Президент поблагодарил двух самых активных женщин Союзного государства – председателя Совета Республики Наталью Кочанову и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко – за погруженность в тему:



– Уникальная форма работы нашего форума, уникальнейшая (вряд ли мы найдем такую форму где-то в мире), где парламентарии кроме исполнения своих непосредственных обязанностей создания законов занимаются так глубоко экономикой. Форум регионов – это прежде всего экономическая площадка, площадка для работы правительств.



Александр Лукашенко отметил, что буквально за несколько минут до начала пленарного заседания с Президентом России актуализировали некоторые, прежде всего экономические вопросы во время телефонного разговора:



– Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз поддержали в непростой период Беларусь и белорусов, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси и уже с точки зрения экономики… Если подвести итог нашему разговору, то он заключался в выводе, который мы сделали: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств, – мы используем этот момент, как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики.