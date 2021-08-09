Лукашенко: мы не просим низких цен на газ – мы хотим равных

Беларусь не просит низких цен на газ, а хочет равных. Об этом заявил Глава государства Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом», говоря об интеграции с Россией.
– Мы переформатировали интеграционные карты в союзные программы. К этому подошли неформально. Сейчас их 28. У нас остался вопрос по природному газу. Если мы в союзе и видим перспективу, надо выравнивать цену. Или просто в свободное плавание отпустить. Захотели – купили природный газ в «Газпроме» или в другой компании, которая добывает природный газ. Свободной должна быть торговля этим товаром, и отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы хотим равных цен.
Александр Лукашенко отметил, что поскольку страны выстраивают единое экономическое пространство, то для субъектов хозяйствования, предприятий и людей должны быть равные условия.
– Мы согласны на рыночные условия. Но условия должны быть равные. Мы договорились с Президентом России, что преодолеем всякие барьеры и выровняем эти условия. Хотелось бы надеяться, что в конце года состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, и там мы должны принять серьезное решение. Я думаю, что 28 союзных программ примем. Это будет колоссальный шаг.
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