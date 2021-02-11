Мы не нахлебники и не страна-сателлит, которая ждет с протянутой рукой субсидий и кредитов в обмен на отказ от собственного мнения и здравого смысла. Об этом, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил Президент.
Говоря о сути белорусской модели многовекторности во внешнеполитических и внешнеэкономических отношениях, Александр Лукашенко подчеркнул:
– Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера. Не менее значимым вектором для нашей дипломатии являются страны так называемой дальней дуги, где важное место занимает близкий, несмотря на географию, и дружественный нам Китай.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
704
Лукашенко: мы не нахлебники и не страна-сателлит
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: