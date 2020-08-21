Лукашенко: мы не можем позволить разрушить страну

Президент видит в разумном диалоге возможность разрешения любых противоречий и не склонен к опрометчивым действиям. Об этом шла речь во время общения Александра Лукашенко с коллективом ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Глава государства сказал:
– Смотрю на митинги, которые вы проводите в регионах, и думаю: все-таки недостаток общения у людей. На митингах споры идут. Кто-то на кого-то там ругается, ссорится, и уходят друзьями. Это хороший урок для нас.
Александр Лукашенко не отрицает, что в настоящее время ситуация очень политизирована и именно это требует осторожности в действиях:
– Не надо видеть ее (ситуацию – Прим. ред.) как катастрофу. Потому что даже в цеху одна очень хорошая женщина со слезами говорит, что держитесь там, мы выстоим. Но нет такой ситуации, чтобы выстоять. Это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем и, поверьте, в ближайшие дни решим.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что слышит критику в свой адрес в том числе и в контексте требований быстро разобраться с нарушителями порядка:
– Давай, быстрей разберись с ними. Но, знаете, иногда быстро – не хорошо. Сегодня решишь быстро, завтра где-то что-то вылезет. Поэтому лучше спокойно, тихо. Вот мы встречались с представителями правоохранительных органов, с ребятами, которые каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. Особенно в цивилизованном чистом и красивом Минске. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдать. Этого не будет. Вы не переживайте. Все будет нормально.
Президент заверяет людей в абсолютной контролируемости ситуации:
– Вы люди рабочие. Вы знаете, что деньги зарабатываются таким образом. Иногда, бывает, на улице. Платят там и 70 рублей, и 35. Но 2–3 дня – и на улицах девочек нет с цветочками. Все, деньги кончились. Ну, заработали немного, только страну не надо разрушать. Этого мы им позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила.
Лукашенко утром 21 августа провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блокаФото: БЕЛТА
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