Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: мы не можем позволить разрушить страну

Лукашенко: мы не можем позволить разрушить страну

Президент видит в разумном диалоге возможность разрешения любых противоречий и не склонен к опрометчивым действиям. Об этом шла речь во время общения Александра Лукашенко с коллективом ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Глава государства сказал:


– Смотрю на митинги, которые вы проводите в регионах, и думаю: все-таки недостаток общения у людей. На митингах споры идут. Кто-то на кого-то там ругается, ссорится, и уходят друзьями. Это хороший урок для нас.

Александр Лукашенко не отрицает, что в настоящее время ситуация очень политизирована и именно это требует осторожности в действиях:

– Не надо видеть ее (ситуацию – Прим. ред.) как катастрофу. Потому что даже в цеху одна очень хорошая женщина со слезами говорит, что держитесь там, мы выстоим. Но нет такой ситуации, чтобы выстоять. Это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем и, поверьте, в ближайшие дни решим.


Александр Лукашенко обратил внимание на то, что слышит критику в свой адрес в том числе и в контексте требований быстро разобраться с нарушителями порядка:

 Давай, быстрей разберись с ними. Но, знаете, иногда быстро – не хорошо. Сегодня решишь быстро, завтра где-то что-то вылезет. Поэтому лучше спокойно, тихо. Вот мы встречались с представителями правоохранительных органов, с ребятами, которые каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. Особенно в цивилизованном чистом и красивом Минске. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдать. Этого не будет. Вы не переживайте. Все будет нормально.


Президент заверяет людей в абсолютной контролируемости ситуации:

– Вы люди рабочие. Вы знаете, что деньги зарабатываются таким образом. Иногда, бывает, на улице. Платят там и 70 рублей, и 35. Но 2–3 дня – и на улицах девочек нет с цветочками. Все, деньги кончились. Ну, заработали немного, только страну не надо разрушать. Этого мы им позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила.

Лукашенко утром 21 августа провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока

"Это хороший пример модернизации села и сельского хозяйства" – что показали Лукашенко на агрокомбинате "Дзержинский"

4100 работающих, бастующих нет. Лукашенко посетил агрокомбинат "Дзержинский"

Лукашенко: экономика, политика, выборы – все сошлось в одной точке

Лукашенко: нам готовили эту заварушку

Лукашенко: против Беларуси действуют несколько центров сил, где осели «правительства в изгнании»

Лукашенко о ситуации вокруг Купаловского театра: будет полная свобода и рыночные отношения

Лукашенко уверен, что на рабочие места, освобожденные людьми по собственной инициативе, всегда есть желающие устроиться

Лукашенко: я буду вести диалог только с трудовыми коллективами

Лукашенко поддержал предложения строительства ФОК в Фаниполе
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Наши военные сражаются за звание лучших на VI Армейских международных играх
В Могилеве при пожаре погиб пожилой мужчина
Четыре неиспользуемых объекта недвижимости проданы на аукционах в Минской области
Рабочие промышленных предприятий хотят трудиться и не поддерживают призывы к забастовкам
Как быть, если наследство с долгами?
Масштабный фестиваль авиации, флота и спорта пройдет под Брестом
Инженеры-таксаторы каждый день преодолевают пешком по 15–20 км
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Картина дня: рабочая поездка Президента, обращение к парламентариям ЕС и итоги вступительной кампании
Cемейная пара Ивановских из Копыля открыла автомойку с самообслуживанием. Мы съездили помыть машину к молодым предпринимателям
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Самозванцы
Метаморфоза предателей и палачей белорусов в творцов белорусского культурного «возрождения» 1941—1944 годов
Взгляд извне: иностранные СМИ - о ситуации в Беларуси
Коронавирус повлиял на наркоситуацию в стране. Разбираемся, что к чему
Куда ведет нас бело-красно-белый флаг?
В четырех областях страны завершается массовая уборка зерновых
Это Сочи? Корова вышла из моря и удивила туристов - видео
Уникальное природное явление попало на видео на Филиппинах
В Австралии нашли сверхбольшие золотые самородки
Установлен новый мировой рекорд скорости интернета
Минский хлебозавод № 4: «А если мы остановимся — что вы будете есть?»
мнение
Елена ЯСКО
Кто улюлюкает на рабочий класс
«Севилья» одолела «Интер» в финале Лиги Европы
История о том, как оппозиционные СМИ множат фейки
Лидер недавно образованного стачечного комитета Дмитрий Куделевич нашелся в Украине
Жук: страна должна развиваться, но без давления извне и с участием всего общества
Эйсмонт: выход из Союзного государства - это строительство забора между экономиками Беларуси и России
"А включат ли там наши каналы?" - "Клуб редакторов" о предложении транслировать ТВ стран Балтии
Жук о причинах давления на госСМИ: это очень влиятельный ресурс, который мешает оболванивать граждан
Шесть человек погибли в результате нападения в Южном Судане
В отношении 46 граждан возбуждены уголовные дела за насилие над милиционерами
Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 1 сентября в Вене
мнение
Михаил КУЧКО
Хирург оперирует только единомышленников?
Евразийская экономическая интеграция позволяет усилить конкурентные преимущества белорусских производителей
Брестское «Динамо» неожиданно проиграло «Белшине» в чемпионате Беларуси по футболу
ВОЗ: надеемся победить пандемию менее чем за два года
Автопробег в Минске #ЗаБеларусь сняли с воздуха
Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года
Эксперты: заводы будут вначале приватизированы, а потом уничтожены
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в российском Ярославле
"Экономика против забастовок" - масштабная акция стартовала в Гомеле. Фотофакт
В Рогачевском районе в ДТП с двумя иномарками пострадали три человека, пассажира доставали спасатели
От намеренных наездов авто пострадали 12 милиционеров - МВД
Автопробег "За Беларусь" прошел в Минске
В Гомеле пройдут школьные базары
В Бобруйске нетрезвый пассажир авто ударил сотрудника ГАИ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ