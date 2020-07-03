Лукашенко: никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси

Президент сегодня принял участие в возложении цветов к монументу Победы в Минске. Глава государства отметил, что именно здесь, на этом священном месте, мы отдаем дань памяти героям, которые сражались за нашу землю и приближали день Великой Победы:

— В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор — поставил свою свободу выше жизни. Другого выбора и не могло быть у потомков древнего славянского народа — сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом. Поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на нашей земле с первого и до последнего дня оккупации.

По словам Александра Лукашенко, партизаны, подпольщики, помогавшие им мирные жители — миллионы людей осознанно шли на смерть, не желая служить нацистам. В рядах Минского подполья с врагом боролись тысячи минчан. Сотни героев Минского подполья замучены в подвалах СД, расстреляны и повешены.

— И мы не найдем в Европе другой такой город, в котором в условиях жесточайшего оккупационного режима действовало столь массовое движение сопротивления. Сейчас именно то время, когда нужно, чтобы еще громче звучали имена Ивана Ковалева, Исая Казинца, Дмитрия Короткевича, Владимира Омельянюка, Ивана Кабушкина и многих, многих других, — подчеркнул Президент и добавил: это настоящие патриоты, реальные, не придуманные герои. Наши соотечественники, которые так мало жили, но так много смогли сделать для Отечества.

Президент напомнил, что Беларусь потеряла в той войне каждого третьего жителя:

— Не устаю это повторять для тех, кто делает вид, что не знает, какую огромную цену заплатил наш народ за жизнь и свободу будущих поколений, нас с вами.

Беларусь помнит и воинов братских республик, которые приняли последний бой на нашей земле. Беларусь помнит всех, кто освобождал от фашизма Прибалтику и Польшу, Болгарию и Румынию, Венгрию и Австрию, Чехию и Германию и остался там навечно под обелисками. Мы скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Светлая память героям Великой Отечественной войны!

Особые слова благодарности белорусский лидер адресовал ветеранам за то, что они выстояли и защитили Родину:

— Ваши безграничное мужество, стойкость и патриотизм стали для нас тем ориентиром, который помогал и помогает держать нам любые удары современности.

Александр Лукашенко подчеркнул:

— Мы вместе строим наше независимое государство. Мы гордимся своей историей и бережем память о героическом прошлом. Беларусь — миролюбивое государство, и таковым будет всегда. Мы выступаем за диалог стран и народов, за взаимовыгодное сотрудничество исключительно на равноправной основе. Но современный мир становится все сложнее и опаснее. И сегодня многие задаются вопросом: что будет завтра? Ответ прост. Наше будущее зависит только от нас самих. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ своим трудом, единством и преданностью родной земле. Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня в Беларуси. Только мы можем вершить судьбы своего народа на этой земле. Все зависит только от нас!















